Calciomercato Lazio | Occasione Milinkovic-Savic? La situazione per l'estate

CALCIOMERCATO LAZIO - Dal nulla di fatto a gennaio alla possibile occasione per l'estate. Ancora Sergej Milinkovic-Savic, sempre nel mirino della Lazio: un amore mai dimenticato che potrebbe diventare realtà nella prossima sessione di mercato. La situazione sarebbe anche favorevole: nonostante il serbo sia un punto fermo dell'Al-Hilal, infatti, non è incredibile per la società

Per lasciare l'Arabia Saudita potrebbe volerci un'offerta di circa 22/23 milioni di euro, come riportato da Calciomercato.com. In più il serbo è anche in scadenza tra un anno, a giugno 2026. Può diventare una vera occasione per tante squadre, tra cui anche la Lazio in cui ha giocato per otto stagioni.

