Lazio, Petrucci (Sky): "Dubbio Pedro - Isaksen. Tchaouna? In estate..."

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale in vista di Lazio - Juventus, gara in programma sabato alle ore 18:00 che sarà fondamentale per entrambe le compagini, impegnate nella corsa al quarto posto. Ecco di seguito le sue parole:

"Baroni vuole puntare ancora su Taty e Dia. Pedro ha qualche chance come esterno destro al posto di Isaksen, anche se a Baroni non è dispiaciuto come è entrato il danese e credo giocherà lui. A livello mentale ci arriviamo bene, Baroni sta spingendo sulla grande possibilità che si ha, perché nessuno pensava che a 270 minuti dalla fine la Lazio sarebbe stata lì. Marusic non preoccupa particolarmente, Tavares dipende da come si sente lui però la possibilità che venga convocato esiste. Noslin e Tchaouna stanno giocando meno, ma non credo siano finiti ai margini, in estate poi si faranno delle valutazioni. Tchaouna ha più mercato di Noslin, anche vista l'età".

