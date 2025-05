Calciomercato Lazio, Milinkovic torna a casa? Sui social è Sergej-mania

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Chiamatela suggestione, chiamatelo chiacchiericcio. Eppure solo l'ipotesi di un ritorno di Milinkovic alla Lazio ha completamente mandato in tilt i social. La notizia si è sparsa nel pomeriggio di mercoledì, immediatamente la voce ha iniziato a rimbalzare tra radio, pagine Instagram e X. Neanche a dirlo, i tifosi della Lazio impazziti. "Io sto già andando a Fiumicino", scrive qualcuno.

"Ti prego Sergio, torna da noi", il messaggio che va per la maggiore. C'è chi è disposto a tutto per rivedere Milinkovic con la maglia della Lazio: "Se serve a farlo tornare, domani mi licenzio". Insomma, la gente laziale non ha mai digerito l'addio del Sergente. Per ora solo una suggestione, ma oggi sognare non costa nulla.

