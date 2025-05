Juve, Tudor in ansia verso la Lazio: Vlahovic e Koopmeiners ancora a parte

WEBTV PAGELLE EMPOLI-LAZIO: GOL IMME-DIA-TO! GIGOT PRONTO, HYSAJ INGENUO MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | RETROSCENA MILINKOVIC-SAVIC: SI È GIÀ PARLATO DI UN RITORNO CALCIOMERCATO LAZIO - Sogno di una notte di metà gennaio, semicit. Lazio e Milinkovic-Savic, un ritorno di cui si è parlato in tempi recenti. A rivelarlo è Calciomercato.com, che ha parlato di alcuni colloqui andati in scena durante il mercato di... CALCIOMERCATO LAZIO - Sogno di una notte di metà gennaio, semicit. Lazio e Milinkovic-Savic, un ritorno di cui si è parlato in tempi recenti. A rivelarlo è Calciomercato.com, che ha parlato di alcuni colloqui andati in scena durante il mercato di...