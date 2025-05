Calciomercato Lazio | Guendouzi, il Newcastle ora fa sul serio: lo scenario

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Muro Lazio, ma occhio alle sirene inglesi. Fabiani è stato chiaro, a Formello non si svende, anzi si prova a resistere e a costruire il futuro sui perni del nuovo ciclo iniziato l'estate scorsa. Già a gennaio il fortino laziale aveva resistito agli assalti inglesi per Rovella, s'era fatto vivo il Liverpool, dal nord-ovest dell'Inghilterra, ora la minaccia può arrivare dal nord-est e precisamente da Newcastle e nel mirino non Nicolò, ma Matteo cioè Guendouzi. Il francese piace molto ai Magpies, è un obiettivo concreto, l'assalto può scattare nelle prossime settimane. Guendouzi ha un passato in Premier, due anni a Londra con la maglia dell'Arsenal tra il 2018 e il 2020, quando era poco più di un ragazzino, ha lasciato comunque un buon ricordo, con la Lazio si è consacrato, diventando anche un elemento importante per la Francia. Normale che piaccia in giro per l'Europa e soprattutto in Inghilterra, in Premier, in quello che è il campionato più ricco e importante del mondo. Il Newcastle deve fare i conti con la possibile cessione di Sandro Tonali sul quale è in pressing forte la Juventus e che gradirebbe un ritorno in Italia.

INTRECCIO - La valutazione di Tonali si aggira sui 60 milioni, milioni che a quel punto il club di proprietà del Fondo d'Investimento dell'Arabia Saudita potrebbe riversare su Guendouzi. Non tutti, ma una buona parte sì. La Lazio fa muro, perché se mai dovesse essere addio, questo dovrà fruttare il massimo possibile, perché poi uno come Guendo andrebbe rimpiazzato adeguatamente. Lotito valuta il francese 50 milioni di euro, difficile immaginare possa scendere granché da questa soglia. Il Newcasle è quarto in Premier, campionato che il prossimo anno porterà nella coppa più importante cinque squadre e se i Magpies dovessero centrare l'obiettivo, potrebbero giocarsi anche questa carta per convincere Guendouzi; carta che spera di giocarsi ovviamente anche la Lazio che, se dovesse avere dalla sua gli introiti Champions, potrebbe anche fare maggiore resistenza di fronte a un addio di uno dei suoi big. Tra questi c'è Guendouzi che a Newcastle piace, eccome.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.