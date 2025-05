Calciomercato Lazio | Fabiani avvisa: "Non cederemo a potenziali concorrenti"

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Stampa per il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani. Il dirigente si è soffermato in particolare sul mercato in uscita, avvisando tutte le squadre che la società non cederà facilmente i suoi giocatori a potenziali concorrenti in campionato. Queste le sue parole: "Chi vuole i nostri ragazzi, sappia che non ci sono margini: non li cederemo a potenziali concorrenti in campionato, non rafforzeremo gli altri club italiani. Se Rovella, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni, Gigot non si muovono da Roma? Al 99,9%. E tra l'altro non si vogliono muovere loro".

