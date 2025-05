Lazio, senti Baiocchini (Sky): "Per la Champions devi vincere contro Juve e Inter"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport e autore del libro appena uscito 'Diluvio e Delirio' (con Valerio Spina) in occasione del 25esimo anniversario del secondo Scudetto della Lazio. In chiusura, poi, si è soffermato anche sulla prossima sfida dell'attuale squadra di Baroni contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

"Il libro sul secondo Scudetto? C'è un po' di nostalgia per quei giorni, ma anche tanta gioia nel provare a recuperare non solo dati ma anche racconti, aneddoti, storie, retroscena. Sono passati tanti anni, non c'era mai stato un libro che ricordasse quello Scudetto e che raccontasse quello spogliatoio e quei campioni. Ci sono tante cose divertenti che abbiamo tirato fuori di quell'impresa. Ho scoperto che Fernando Couto era un personaggio straordinario, con Valerio Spina abbiamo raccolto tante di quelle storie che nessuno si immaginava, pensando soprattutto a quanto era cattivo in campo. Nella vita però era un bravissimo ragazzo, ce l'hanno descritto come un 'cucciolone'. Vi anticipo che c'è una rissa con Simeone, sia contro che insieme. Anche le storie di calciomercato sono pazzesche, tra retroscena e giocatori presi mai arrivati. C'è stato un grande lavoro dietro, molto dettagliato".

"Il capitolo su Giampiero Pinzi per me non ha eguali, è una storia di un romanticismo pazzesco. Era un ragazzino che arrivava dalle giovanili che ha vissuto quella stagione con tanta panchina e poco campo, vivendo da vicino uno spogliatoio di quel tipo con tutte le emozioni che ne conseguono. Ci sono delle cose su di lui straordinarie, soprattutto su come lui ha voluto festeggiare. Il libro è già uscito, siamo già nelle librerie. Il 13 lo presentiamo a Formello, la mattina, a mezzogiorno, ci sarà Lotito, la squadra, Baroni, Zaccagni. Speriamo anche con un'altra grande sorpresa, che ancora non è ufficiale. Il 13 pomeriggio invece lo presentiamo al pubblico al Circolo Canottieri Lazio, anche lì ci saranno tanti laziali del presente e del passato. La Lazio è stata molto carina e gentile, ci ha dato disponibilità totale. Li ringrazio pubblicamente".

"Lazio - Juve? La lotta Champions è appassionante, per la Lazio sarà complicato. Deve fare sei punti nelle prossime due, per forza. Con sette punti in totale forse ce la può fare ma non è sicura. Deve battere Juve e Inter, poi si va per inerzia nell'ultima di campionato contro il Lecce. Ci sono possibilità per battere la Juve, mi auguro si possa fare con uno stadio stracolmo. Ma poi bisogna battere anche l'Inter altrimenti sarà difficile riuscire ad arrivare in Champions. Se non vinci, invece, è giusto che stai fuori. I miei blindati per l'anno prossimo? Romagnoli, Rovella e Mandas".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.