Coppa Italia, Bologna si prepara alla finale: tre maxischermo in città

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa in vista della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan che si contenderanno il trofeo nella gara in porgramma mercoledì 14 maggio alle 21.00 allo satdio Olimpico.

Come riportato da La Repubblica i 58.600 tagliandi sono già esauriti ma, per chi vive a Bologna e non andrà allo stadio, sarà possibile vedere il match in piazza Lucio Dalla, al parco della Montagnola e presso l’ex bocciofila di via Agucchi dove saranno allestiti i maxischermo.

Niente da fare inveve per piazza Maggiore esclusa per motivi di sicurezza e organizzazione come confermato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Non si farà. I costi e le regole per un maxischermo in piazza sono gli stessi di un concerto con palco. Dopo la tragedia di Torino nel 2017, con due vittime durante una proiezione pubblica, le norme sono cambiate".

