Lazio, mancano i colpi di Zaccagni: la Champions dipende (anche) da lui

RASSEGNA STAMPA - Sta mancando Mattia Zaccagni. La Lazio nell'ultimo periodo non è praticamente mai riuscita ad affidarsi al suo capitano e numero dieci. È in difficoltà, non segna da più di due mesi: l'ultimo gol risale al 2 marzo nella vittoria contro il Milan a San Siro. Sono ben undici le partite a secco, proprio nel momento in cui invece dovrebbe prendere per mano la squadra e trascinarla.

Anche a livello di assist, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, non sta incidendo: ne ha realizzato uno solo in tempi recenti, quello a Romagnoli nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. C'è bisogno dei suoi colpi, anche se in carriera ha sempre segnato poco o nulla in campionato (Serie A, B o C) dalla 29esima giornata in poi.

Sabato contro la Juventus all'Olimpico sarà uno scontro diretto decisivo per il quarto posto, che vale molto per l'accesso alla prossima Champions League. E proprio di fronte ai suoi tifosi Zaccagni non va in gol dal 24 novembre 2024, era il 3-0 contro il Bologna. Ma non ha intenzione di fermarsi, anzi. L'obiettivo è riprendersi la squadra e portarla più in alto possibile.