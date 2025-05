Juve, Zampini: "Con Tudor squadra più verticale. Formazione? Sceglierei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Zampini, noto giornalista di fede bianconera, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per presentare il prossimo avversario della Lazio: la Juventus. I biancocelesti ospiteranno gli uomini di Tudor sabato all'Olimpico per una sfida fondamentale in ottica Champions. Ecco di seguito le sue parole:

TUDOR - "A marzo è difficile entrare e cambiare le stagioni. Con lui la squadra è più verticale. Resta una Juventus non irresistibile, ma non hai nessuna garanzia che le vinca tutte. Da questa squadra non sai mai cosa aspettarti”.

SOSTITUTO DI CAMBIASO E SCELTE IN MEZZO - "Io cercherei di avere Weah da una parte e Mc Kennie dall’altra, cercando di recuperare uno tra Douglas Luiz e Koopmeiners. Va detto che Thuram è stato il vero colpo di Giuntoli, anche rispetto al suo costo. Sinceramente non ho ancora capito il perché della poca considerazione di Douglas Luiz”.

CONCEICAO - “Faccio fatica a capire la sua situazione. Dicono che sia leggero e che sia un calciatore da 20 minuti. Secondo me invece la sua tecnica può dare una mano importante”.

IL FALLIMENTO DI THIAGO MOTTA - “Credo che il brasiliano abbia pagato la sua rigidità. Penso anche alla gestione di calciatori come lo stesso Thuram o Yildiz. Aggiungo anche la vicenda della fascia da capitano. In una società come la Juventus questi sono temi che devi porti, senza darli per scontato”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.