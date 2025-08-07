Ex Lazio | Giocata sopraffina di Milinkovic: i tifosi biancocelesti lo esaltano - VD

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ennesima grande giocata di Milinkovic-Savic. Che sia Italia, Europa o Arabia Saudita, il centrocampista serbo mette in mostra il suo talento in ogni palcoscenico. Anche in allenamento. Sta andando virale sui social un video con la maglia dell'Al-Hilal, nel quale si esibisce con una giocata sopraffina: colpo di suola con cui supera un avversario, va a terra e con entrambi i piedi sottrae il pallone ad un altro e con un'acrobazia da terra simile a una mossa di breakdance ne evita un altro e passa il pallone a un compagno, sempre da terra. La giocata ha fatto il giro dei social e ha raggiunto anche i tifosi della Lazio, i quali non hanno mai realmente smesso di seguirlo e ancora lo esaltano e auspicano un suo ritorno all'ombra del Colosseo.

