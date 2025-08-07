Ex Lazio, Acerbi può raggiungere Muriqi in Spagna: la situazione
Francesco Acerbi può lasciare l'Inter. Secondo Sport Mediaset, il difensore ex Lazio avrebbe ricevuto degli apprezzamenti dalla Liga, in particolare dal Mallorca, club in cui ritroverebbe Vedat Muriqi, suo ex compagno ai tempi della Lazio. Attualmente però il club nerazzurro non ha mostrato particolare apertura all'uscita del giocatore, a meno che arrivi un nuovo acquisto in difesa. In tal senso, è da registrare sempre l'interesse di Giovanni Leoni del Parma.
