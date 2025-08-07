Pallone d'Oro, i migliori allenatori del 2025: la decisione su Inzaghi
Il 22 settembre si terrà la cerimonia del Pallone d'Oro. Sarà l'occasione per premiare il giocatore più decisivo nell'anno solare 2025, considerando rendimento, trofei vinti e i dati della sua stagione. Ma non solo. Nel corso di questo seguitissimo appuntamento verranno consegnati svariati premi, tra i quali anche quello relativo al miglior allenatore della passata stagione. In tal senso, in queste ore è stata svelata la lista dei candidati nella quale è presente per l'Italia Antonio Conte, fresco vincitore dello Scudetto sulla panchina del Napoli, ma non Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta in finale di Champions League e da un secondo posto in campionato con l'Inter. Di seguito l'elenco dei candidati.
Antonio Conte - Napoli;
Hansi Flick - Barcellona;
Luis Enrique - Psg;
Enzo Maresca - Chelsea;
Arne Slot - Liverpool;
