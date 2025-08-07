WOMEN | Lazio, ufficiale l'arrivo di una centrocampista: il comunicato
Un altro rinforzo per la Lazio Women, la società ha annunciato l'arrivo di Lucy Ashworth-Clifford: centrocampista classe '99 in arrivo dal Celtic. Di seguito il comunicato del club: "Centrocampista inglese classe 1999 dotata di un'ottima duttilità tattica, ha iniziato la propria carriera nei settori giovanili di Manchester United e Manchester City, prima di trasferirsi negli U.S.A. per vestire la maglia dei Lamar Cardinals. Tornata in Europa, Ashworth-Clifford ha giocato con il Lewis FC prima di approdare al Celtic con cui ha collezionato in due stagioni quarantuno presenze nella massima divisione scozzese, coronate da cinque apparizioni nella UEFA Women's Champions League. Benvenuta Lucy!".
