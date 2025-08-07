Calciomercato | Como, colpo in attacco: altro rinforzo prima della Lazio
Il Como si rinforza ancora in vista dell'inizio della prossima stagione. Secondo quanto riportati da Fabrizio Romano, infatti, il club lariano sarebbe a un passo dal definire il trasferimento di Alvaro Morata dal Milan. L'attaccante spagnolo, che molto probabilmente sarà già a disposizione di Fabregas nella partita d'esordio contro la Lazio, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro dai rossoneri.
