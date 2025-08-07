Il Torino prepara un annuncio tutto argentino: sui social un tango per Simeone
07.08.2025 18:35 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Annuncio tutto argentino, il Torino diverte i tifosi. Il club granata ha infatti postato un video su X coi passi e le melodie del celebre tango, un vero e proprio orgoglio nazionale in Argentina.
Il riferimento è ovviamente all'arrivo dal Napoli del Cholito Giovanni Simeone, che si prepara a diventare ufficialmente il nuovo attaccante di mister Baroni.
La trattativa è stata chiusa infatti sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più un ulteriore milione di bonus. Ora la possibilità di rilanciarsi in granata.