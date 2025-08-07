Lazio | Incontro a Formello tra Sarri e Gattuso: presenti anche Buffon e Bonucci
Il tour del CT Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A oggi fa tappa a Formello. Come riportato dai canali ufficiali del club biancoceleste, nella giornata di oggi Gattuso insieme al suo staff ha incontrato mister Maurizio Sarri e i suoi collaboratori. Presenti all'incontro anche Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon, i quali sono anche stati sotto la guida del tecnico toscano ai tempi della Juventus.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.