Lazio, l'Europa League celebra l'asse Pedro - Giroud al Chelsea - VIDEO
07.08.2025 14:00 di Simone Locusta
Il canale social ufficiale dell'Europa League ha riproposto un back in the days Chelsea edition. Quella volta in cui proprio in un match della seconda competizione europea, il Chelsea batté la Dinamo Kiev per 3-0, con Pedro che aprì le marcature grazie a una super combinazione con Giroud. Ecco di seguito il video del gol.
