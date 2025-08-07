Pallone d'Oro, in lizza un italiano e tre nomi dalla Serie A: la lista completa
Sembra una vita fa quando la Serie A dominava le nominations del pallone d'Oro. Oggi, invece, il campionato italiano è relegato al ruolo di comparsa, con un solo italiano come possibile protagonista. Infatti, l'unico italiano in lizza è Gianluigi Donnarumma, protagonista della grande cavalcata europea del suo PSG. Dal campionato italiano invece sono presenti solamente Denzel Dumfries, Lautaro Martinez e Scott McTominay. Ecco tutti i nomi in lizza:
- Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
- Osumane Dembélé (Francia, PSG)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)
- Désiré Doué (Francia, PSG)
- Denzel Dumfries (Olanda, Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP - Arsenal)
- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
- Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli - PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martinez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Scozia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portogallo, PSG)
- Joao Neves (Portogallo, PSG)
- Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)
- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
- Pedri (Spagna, Barcellona)
- Raphinha (Brasile, Barcellona)
- Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
- Fabian Ruiz (Spagna, PSG)
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)
- Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen - Liverpool)
- Vitinha (Portogallo, PSG)
- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)
