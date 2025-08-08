Lazio | Patric, Gigot e Belahyane rimangono a Roma: il punto sugli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Isaksen sta meglio, ma la lista degli indisponibili continua a contare tre nomi: si aggiunge anche Belahyane, costretto a uno stop di circa dieci giorni. In un primo momento si era parlato di un fastidio muscolare, ma gli accertamenti hanno evidenziato un trauma alla caviglia. Come spiega il Corriere dello Sport, centrocampista marocchino dovrebbe comunque recuperare in tempo per il debutto ufficiale del 24 agosto a Como.
Sul fronte partenze forzate, Patric dovrà restare ai box per altri venti giorni a causa di una lesione di medio grado al retto femorale sinistro. Un nuovo contrattempo arrivato subito dopo il rientro in gruppo, seguito alla lunga riabilitazione per l’operazione alla caviglia destra subita a marzo. Anche Gigot lavora a parte: il difensore francese, dopo una settimana di allenamenti a singhiozzo, è stato costretto a fermarsi per una "lombosciatalgia in fase infiammatoria", un problema che si trascina dalla scorsa stagione e che gli provoca fastidi alla schiena e all’anca.
Per il resto, salvo imprevisti dell’ultima ora, tutti gli altri saranno regolarmente sull’aereo per l’Inghilterra. La partenza è prevista nel pomeriggio, dopo la seduta mattutina delle 10 e il pranzo al centro sportivo. La Lazio riprenderà così il lavoro lontano da casa per continuare la preparazione in vista dell’esordio ufficiale, ormai distante poco più di due settimane.