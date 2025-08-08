Lazio, Isaksen riprende a correre in campo: la malattia è ormai alle spalle

RASSEGNA STAMPA - Piccoli segnali di ripresa, questa volta direttamente dal campo. Gustav Isaksen ha ripreso a correre, anche se per ora in maniera differenziata. Il suo reintegro completo richiederà ancora tempo: deve infatti recuperare le tre settimane di preparazione atletica perse, dopo che il virus lo aveva fermato appena quattro giorni dall’inizio degli allenamenti.

L’infezione lo ha debilitato e il danese resta sotto costante osservazione, con valutazioni quotidiane sul suo stato. Nei prossimi giorni, spiega il Corriere dello Sport, continuerà ad allenarsi a ritmi ridotti rispetto ai compagni, che oggi voleranno in Inghilterra per affrontare domani il Burnley nella quinta amichevole estiva.

Le sue condizioni, però, sono in miglioramento. Isaksen è tornato a lavorare a Formello e, nella giornata di ieri, non si è limitato alla sola palestra: ha svolto una corsa leggera, seppur in un orario differente dal resto del gruppo. Gli ultimi esami hanno dato un esito positivo: la mononucleosi è ormai superata e l’esterno ha ricevuto il via libera per riprendere gradualmente gli sforzi.

