Torino, l'annuncio di Cairo: "Non sarò presidente a vita..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato un'intervista a "Il Piccolo", bisettimanale alessandrino, durante il quale ha rivelato che non sarà presidente a vita. Ecco di seguito le sue parole: "Il 2 settembre saranno vent’anni di presidenza, che non sono pochi. Se effettivamente si facesse avanti qualcuno molto bravo, ricco, entusiasta e preparato, ci potrei anche pensare. Mi spiacerebbe mollare, ovviamente, ma non sarò presidente a vita".

