"Un abbraccio che vale più di mille parole", il bellissimo regalo di Bove a Cataldi - FOTO

© foto di Federico De Luca 2024

Un abbraccio che non è solo un abbraccio è molto molto di più. “Un abbraccio che vale più di mille parole” e che forse davvero non si può descrivere.

L’anno alla Fiorentina per Danilo Cataldi ed Edoardo Bove ha significato tantissimo, in campo, ma soprattutto fuori, soprattutto dopo quel giorno di dicembre che ha cambiato per sempre la vita dell’ex giallorosso.

Danilo è stato il primo a soccorrere Bove e nei giorni, nelle settimane, difficilissime che sono seguite è sempre rimasto al suo fianco. Tra di loro è nata una bella e profonda amicizia e così Bove per il compleanno ha regalato a Cataldi un quadro bellissimo che raffigura proprio il loro abbraccio in campo. Un gesto bellissimo che ha fatto scappare più di una lacrima al centrocampista della Lazio.

