WOMEN | Lazio, Clifford: "Qui per una nuova sfida. Derby? Sono sicura che..."

Lucy Ashworth-Clifford è una nuova calciatrice della Lazio Women. La centrocampista ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da biancoceleste ai microfoni ufficiali del club raccontando della sua esperienza in Champions League e degli obiettivi da raggiungere nella stagione che verrà. Le sue parole: “Ho scelto di venire in Italia dopo tre anni in Scozia, dove ho giocato anche in Champions League. Volevo vivere una nuova sfida per dimostrare cosa sono capace di fare. Ovviamente giocare in Champions League è qualcosa di unico per ogni calciatrice, un’esperienza che porterò con me per il resto della vita. Spero di poter centrare questo obiettivo anche qui alla Lazio”.

“Ruolo? Sono un’ala sinistra offensiva, mi piace giocare lì e mettere tanti cross in area. In ogni caso mi piace giocare anche sulla destra, sono abbastanza duttile. Spero di abituarmi presto anche al calcio italiano”.

“Derby della Capitale? Ogni derby è fondamentale, è probabilmente la gara più importante della stagione. Il derby di Manchester è grandioso, così come quello in Scozia tra Celtic e Rangers. Sono sicura che sarà lo stesso anche qui, mi auguro di poterlo vincere con la Lazio".

