Lazio, Rovella non si muove: Lotito alza il muro per il regista
RASSEGNA STAMPA - Nessuna possibilità di cessione, nessuno spazio alle fantasie, Rovella non si muoverà dalla Lazio. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la clausola di rescissione del calciatore è scaduta lo scorso 31 luglio e non c’è di fatto nessun margine per una cessione del regista.
Lotito e Fabiani hanno alzato un muro nei suoi riguardi così come nei riguardi di tutti i prezzi pregiati biancocelesti. Un patto d’onore firmato idealmente con Sarri dopo un’estate surreale senza mercato a cui i tifosi hanno risposto sottoscrivendo quasi 30.000 abbonamenti.
Di fatto il club più interessato a Rovella era l’Inter ma, Marotta, ha ribadito che continueranno a puntare su Calhanoglu. Se anche diversi club di Premier dovessero mostrare interesse ci sarebbe da considerare anche un altro aspetto: la volontà del giocatore.
Rovella, così come altri giocatori, attende anche un ritocco o un prolungamento. Al momento la Lazio non può garantire un euro in più a nessun giocatore ma la strategia del club è chiara: ben 17 giocatori in scadenza tra il 2026 e il 2027 consentiranno alla Lazio di creare un nuovo tesoretto da redistribuire tra i big della rosa.
