Lazio, ti ricordi Bryan Gil? Adesso può finire in Serie A: tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Bryan Gil può approdare in Serie A. Nelle scorse finestre di mercato il suo nome è stato accostato a diversi club italiani, tra cui la Lazio. Oggi sarebbe nella lista di Sartori per rinforzare il Bologna e per sostituire Dan Ndoye, trasferitosi al Nottingham Foresto. L'idea Gil si sviluppa proprio dall'Inghilterra: secondo il Corriere dello Sport, la sera del 24 luglio a Como, Fabio Paratici era presente allo stadio Sinigaglia in occasione del quadrangolare con Celtic, Ajax e Al-Ahli poi vinto dalla squadra di Cesc Fabregas. Paratici è il responsabile dell’area tecnica degli Spurs e parlando di esterni è molto probabile che in quell’occasione abbia cercato di proporre il suo esterno al Bologna.

Bryan Gil è un profilo che piace al Bologna, ma non convince del tutto. L'anno scorso ha saltato molte partite a causa di un infortunio al ginocchio. Proprio per questo, il Bologna segue anche altri profili come Pepé del Porto, Diego Moreira dello Strasburgo, Andreas Schjelderup del Benfica e Zuriko Davitashvili del Sain Etienne.

