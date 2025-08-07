Italia, Costacurta: "Nesta e Inzaghi mi hanno stupito. Sul caso Acerbi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica nella quale ha parlato di Nazionale, del caso Acerbi e vecchi compagni che hanno intrapreso la carriera di allenatore. Ecco di seguito le sue parole: "Chi mi stuzzica di più? Credo molto in Beukema, il centrale preso dal Napoli. Mi rivedo in lui, può diventare con Conte un difensore straordinario. Però non posso non citare anche De Bruyne e Modric, sono curioso di capire che impatto avranno".

GATTUSO CT ED EX COMPAGNI - "Nel mio Milan pensavo che alcuni avessero una maggiore predisposizione alla panchina, Rino era tra questi, ha sempre avuto voglia di migliorarsi. Mi hanno stupito positivamente Nesta e Pippo Inzaghi, che stanno facendo un'ottima carriera: su di loro avevo sbagliato previsione".

ITALIA AL MONDIALE 2026? - "Le possibilità ci sono, e come guida nessuno è più adatto di Gattuso per la sua capacità di creare un gruppo forte, trasmettere i messaggi giusti. Ma i calciatori devono ritrovare l'entusiasmo di vestire l'azzurro. Per noi l'Italia era unica, oggi non è così. C'è ancora chi ci mette l'anima, però alcuni rifiuti non li ho proprio digeriti".

IL RIFERIMENTO ERA AL CASO ACERBI-SPALLETTI - "In particolare a lui, sì. Ce l'aveva con Spalletti ma doveva andare in Nazionale, giocare e poi mandarlo a quel paese il giorno dopo. Luciano al suo posto è stato costretto a mettere in campo un esordiente. Per orgoglio Acerbi ha tradito i tifosi azzurri e i suoi compagni che avevano bisogno di lui. Non si fa con la Nazionale, è inaccettabile".