Lazio, infortunio Belahyane: le sue condizioni e i tempi di recupero
La Lazio dovrà fare a meno di Reda Belahyane per le ultime due uscite amichevoli, con il dubbio che resisterà fino agli ultimi giorni anche in vista dell'appuntamento del 24 agosto contro il Como, esordio stagionale per la squadra di Sarri. Il centrocampista marocchino, secondo quanto riportato dal Messaggero, nella giornata di ieri ha accusato un problema alla caviglia e non un problema muscolare come circolato nelle scorse ore. Il classe 2004 verrà valutato quotidianamente in attesa di capire quali saranno i suoi tempi di recupero. Si attendono novità anche sul fronte Isaksen, dopo i buoni risultati emersi dalle ultime analisi, e su Patric, ancora alle prese con uno stiramento muscolare.
