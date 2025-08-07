Calciomercato | Fiorentina, Ioannidis e non solo: Pioli vuole un vice Kean
La Fiorentina è alla ricerca di un vice Kean. In attesa della cessione di Lucas Beltran, il club viola si guarda intorno e sonda il terreno per più profili. Secondo Gazzetta.it, piace ancora Fotis Ioannidis, attaccante greco cercato in passato anche dalla Lazio, ma un'altra opzione porta in Italia. Infatti, va registrato l'interesse per Cristian Shpendi del Cesena: centravanti albanese di 22 anni, arriva da una stagione di 38 presenze e 13 gol in Serie B.
