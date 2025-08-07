Abodi: "Servono stadi adeguati. Sanzioni dure per aggressioni ad arbitri"
“Abbiamo istituito la struttura commissariale per gli stadi, misura aspettata da anni e auspicata da molti, per rispondere alle esigenze di avere stadi adeguati per Euro 2032”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo in diretta al TG Sport in onda su Rai2: “E non solo, prevedendo, per altri versi, sanzioni gravissime per chi manca di rispetto e aggredisce gli arbitri e le altre figure tecniche, fondamentali, chiamate a garantire il corretto svolgimento delle competizioni”.
Il ministro si è soffermato anche sugli altri contenuti del decreto Sport, convertito in legge dal Parlamento questa settimana: “La sicurezza sugli impianti sciistici, il rispetto dovuto agli arbitri sembrano fatti normali; invece, abbiamo dovuto utilizzare uno strumento speciale, come il decreto-legge approvato ieri, per migliorare le norme esistenti perché non basta più lo sdegno quando si picchia un arbitro o il dolore quando muore un atleta sulle piste da sci".