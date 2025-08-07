FORMELLO - Lazio, doppia seduta: tanto lavoro tattico in campo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20 - Termina anche la seduta pomeridiana. Stessi assenti della mattinata: i lungodegenti Patric, Gigot e Isaksen, più Belahyane, a riposo per un fastidio muscolare. Il marocchino ha saltato entrambe le sgambate odierne. A Formello la ripresa è fissata per domani pomeriggio, poi la rosa sosterrà l'allenamento venerdì mattina prima della partenza per l'Inghilterra. Sabato la Lazio affronterà la quinta amichevole con il Burnley, le convocazioni saranno definite entro le prossime 36 ore.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Allenamento terminato. Anche i difensori rientrano negli spogliatoi. L'appuntamento è nel pomeriggio, alle ore 18, con la seconda seduta della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:32 - Ecco tutti i difensori: assenti solo Gigot e Patric. Centrocampisti e attaccanti sono in palestra. Il reparto arretrato è diviso dai fratini per la parte tattica:

BIANCHI: Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini;

VERDI: Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares;

Ruggeri jolly.

AGGIORNAMENTO ORE 10:27 - Finisce qui il lavoro per centrocampisti e attaccanti al Fersini: ora tocca ai difensori che si affacciano sul campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:13 - Breve recupero per il gruppo e si riprende.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - Si passa agli esercizi sul fraseggio nello stretto. Squadra divisa in questo modo dai fratini:

ROSSI: Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni;

VERDI: Vecino, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 9:55 - Si parte con un'attivazione atletica con il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Inizia l'allenamento mattutino, il primo dei due di oggi. Sul campo del Fersini ci sono centrocampisti e attaccanti (oltre ai quattro portieri), eccetto Belahyane e Isaksen (che nei giorni scorsi si è allenato in palestra). I difensori invece lavorano in palestra.

FORMELLO - Ripresa con vista sull'Inghilterra. La Lazio si prepara alla penultima amichevole della sua stagione con il primo allenamento della stagione, dopo la seduta di ieri pomeriggio. Venerdì poi è in programma la partenza per Burnley, dove sabato ci sarà la sfida contro la squadra dell'ex Tchaouna. Da chiarire, su tutti, le condizioni di Gigot, fermo per dei problemi alla schiena. È out Patric, che ne avrà per almeno un mese per una lesione di medio grado al retto femorale sinistro. Isaksen, invece, è in attesa della negativizzazione dalla mononucleosi.

