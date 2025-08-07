Weissman e i post anti-Palestina: il Fortuna Düsseldorf interrompe la trattativa
Momento complicato per l’ex calciatore della Salernitana Shon Weissman, oggi al Granada. Il calciatore era infatti al centro di una trattativa per trasferirsi al Fortuna Düsseldorf ma le sue idee politiche, e la sua presa di posizione anti-palestina hanno scatenato la protesta dei tifosi del club tedesco che alla fine ha deciso di interrompere la trattativa... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > WEISSMAN <
