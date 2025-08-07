Tottenham, Son si presenta in MLS: "Qui per vincere". E Maddison...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Son Heung-Min lascia il Tottenham per trasferirsi in MLS, al Los Angeles FC. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW: "A dire il vero, la MLS non era la mia prima scelta. Ma è stata la prima chiamata ricevuta al termine della stagione. John Thorrington (co-presidente e direttore generale del club, ndr) mi ha convinto: ha cambiato il mio modo di pensare, mi ha mostrato un nuovo cammino. E ora sono qui". Il sudcoreano ha però subito alzato l’asticella: "Non sono venuto qui solo per esserci. Sono qui per vincere. Darò tutto me stesso e mostrerò ai tifosi qualcosa di entusiasmante".

Un altro fattore decisivo è stato il ritrovare Hugo Lloris, suo compagno di squadra per otto stagioni al Tottenham, ora tra i pali del LAFC. L'esterno ha poi aggiunto: "Lasciare il Tottenham, dove ho trascorso gran parte della mia carriera, è stato emozionante. Ho dato tutto e, dentro di me, sentivo di aver esaurito ogni energia".

Piove sul bagnato per il Tottenham. Non solo ha perso colui che con ogni probabilità è stato uno dei giocatori più forti della sua storia, ma ha perso anche James Maddison per un lungo infortunio: l'inglese si è infortunato in amichevole al ginocchio sinistro, è stato operato e resterà fuori almeno 6 mesi, con gli Spurs che saranno quindi costretti a muoversi sul mercato.