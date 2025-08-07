Lazio, Drago: "Cataldi è tornato a casa. Sono sicuro che con Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il ritorno di Danilo Cataldi può essere considerato un nuovo acquisto, rispetto alla rosa scorsa stagione, per Maurizio Sarri. Un rinforzo in più a centrocampo che possa offrire caratteristiche diverse rispetto a Rovella. Per fare il punto sul suo rientro alla Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il suo ex allenatore a Crotone, Massimo Drago.

CATALDI - "La Lazio è sempre stata casa di Cataldi e con Sarri può fare un'ottima stagione. Con me era una mezzala di inserimento da 7 e 8 gol, l'ho schierato anche come trequartista. Ma lui ha le qualità per fare tutti i ruoli del centrocampo. Rovella è cresciuto moltissimo. Hanno lo stesso modo di interpretare di giocare in calcio. Potrebbero giocare insieme nel ruolo di regista. Oggi Danilo ha acquisito maggiori geometrie. Sa giocare facile corto, ma ha anche un buon calcio che gli permette di anche per andare lungo".

IL RITORNO DI CATALDI E SARRI - "Per Cataldi a Firenze è stata una stagione positiva. Io vedevo un calciatore che sarebbe potuto diventare il capitano della Lazio. Lui ha bisogno di fiducia e con Sarri l'ha sempre avuta. L'avvento di Sarri alla Lazio per lui è stata una fortuna. Ha fatto sì che venissero fuori le sue caratteristiche al 100%".

