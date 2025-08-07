Lazio, Bazzani non ha dubbi: "Per l'Europa va tenuto in considerazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Bazzani, ex attaccante della Lazio con cui ha collezionato 15 presenze e siglato 3 reti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Oltre a parlare di Milan, Juve, Napoli e Inter, Bazzani si è soffermato sulla lotta all'Europa e in particolare sul Como, possibile mina vagante di questo campionato. Ecco di seguito le sue parole sul club lombardo:

"Le potenzialità della proprietà le conosciamo, poi sappiamo chi è Fabregas, che punta su giovani ma di personalità, ma anche esperti come Morata. Dobbiamo tenerlo in considerazione per l'Europa".

