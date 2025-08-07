FORMELLO - Lazio, Belahyane ai box. Sarri va avanti con le prove

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - I soliti assenti più Belahyane. Il marocchino si è fermato per un trauma alla caviglia, ne avrà per circa 10 giorni, non ci sarà quindi per il test di sabato con il Burnley. Sarri oggi pomeriggio ha portato avanti le prove di 4-3-3, domani mattina a Formello verrà svolta l'ultima seduta (intorno alle 10) prima della partenza per l'Inghilterra, fissata per il primo pomeriggio. Il tecnico non recupererà gli assenti già per la tournée in Turchia. Sono Gigot (bloccato dalla lombosciatalgia), Patric (out un mese abbondante per la lesione di medio grado al retto femorale sinistro) e Isaksen, che ha ripreso a lavorare a Formello.

Le ultime analisi del danes hanno dato segnali positivi, il ritorno in gruppo però è ancora lontano e arriverà dopo step graduali. Aumenterà in modo differenziato l'intensità degli allenamenti personalizzati. È fermo dal 18 luglio, deve smaltire i postumi della mononucleosi che ha completamente stoppato la sua preparazione atletica sul nascere. Per sabato i soliti ballottaggi di formazione: tra i pali potrebbe iniziare Provedel, in difesa la solita coppia Gila-Provstgaard (Romagnoli è squalificato per le prime due giornate), dubbio in regia tra Rovella e Cataldi, davanti potrebbe arrivare la prima chance dal primo minuto per Dia.