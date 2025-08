Calciomercato Lazio | Gigot sempre più vicino alla cessione: fissato il prezzo

RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot resta un caso in casa Lazio. Il centrale francese, frenato da un fastidioso mal di schiena sin dai primi giorni di ritiro, è ancora assente dal campo. Dopo aver disputato appena una ventina di minuti nella prima amichevole contro la Primavera lo scorso 20 luglio, il difensore ha interrotto gli allenamenti e da allora non si è più aggregato al gruppo. Nemmeno ieri, alla ripresa a Formello, si è visto: continua il lavoro personalizzato e il suo rientro non è previsto neanche per oggi, quando è in programma una doppia seduta.

La lombosciatalgia che lo affligge, scrive il Corriere dello Sport, lo costringe a una lenta ripresa e alimenta le voci di una possibile cessione: non è ritenuto centrale nel progetto di Sarri, che lo considera poco adatto alla sua filosofia difensiva, e le assenze ripetute non aiutano a risalire le gerarchie. La società è pronta ad ascoltare offerte, soprattutto da Qatar o Emirati Arabi, dove potrebbero arrivare proposte da 3-4 milioni di euro. In un contesto di blocco del mercato in entrata, Gigot resta tra i sacrificabili per sfoltire la rosa in vista della lista dei 25.

