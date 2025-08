Roma, Mancini sul derby: "La rivalità mi logora. Non vedo l'ora che inizi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha toccato tantissimi temi riguardanti il suo periodo nella Capitale, il suo passato e la prossima stagione con Gasperini come allenatore. Si è espresso anche sul derby con la Lazio, che ormai in giallorosso vive da tempo e come uno dei giocatori più d'esperienza. Queste le sue parole: "Cos'è il derby? Lo stomaco che frulla, l'attesa che quasi ti uccide. Pensi, io ho debuttato con la Roma in un derby. La rivalità ti logora, quella partita ti toglie il sonno, vivi una settimana da incubo e non vedi l'ora che inizi. La tensione non la allento mica. Sul pullman metto la playlist "allenamento forte". Sento solo "bum bum bum". E nel frattempo giro nella mia testa il film della partita che sto per giocare".

