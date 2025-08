Olimpico, nuova gestione della sicurezza per le partite di Lazio e Roma: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Scatta la 'buffer zone'" intorno all'Olimpico", scrive Il Corriere della Sera. La questura ha definito il modello organizzativo per la gestione della sicurezza e della viabilità in occasione delle giornate di sport nella zona del Foro Italico per la prossima stagione. In calendario ci sono le partite casalinghe di Roma e Lazio di Serie A; il prossimo derby di fine settembre; le gare di Europa League della Roma; i match dell'Italia maschile di rugby per il Sei Nazioni (il 7 febbraio con la Scozia e il 7 marzo con l’Inghilterra); e la finale di Coppa Italia del 13 maggio 2026. Le novità del modello studiato dalla questura sono "le chiusure a vista", ovvero il blocco della circolazione da attivare per costruire una 'buffer zone' in caso di emergenza. Gli stop potranno interessare via Tittoni, largo Ferraris IV, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, Ponte Duca D’Aosta, via dei Monti della Farnesina, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc e viale Boselli.

L'invito, comunque, resta quello a spostarsi con i mezzi pubblici. Ma in caso di sovrannumero di auto da parte dei tifosi ospiti, è stata predisposta un'area per i parcheggi a piazzale Clodio e al Villaggio Olimpico, con l'opzione di Tor di Quinto per eventi particolarmente rilevanti o che richiedono una diversa modulazione delle fasi di afflusso e deflusso (per cui potranno interessare le strade attorno allo stadi come piazzale Diaz e piazzale della Farnesina, viale Boselli, lo svincolo direzione stadio della galleria Giovanni XXIII, Ponte Duca D’Aosta, i lungotevere Cadorna e Fellini, Oberdan e Della Vittoria, via Morra di Lavriano, viale Angelico, la circonvallazione Clodia, via Corridoni e piazza Lauro de Bosis).

Lo stesso quotidiano, poi, riferisce anche che è stata studiata la rete di divieti di sosta in tutta l'area del Foro Italico per evitare di intralciare l'operazione di sicurezza. Per tutto il giorno della partita, infatti, ci saranno divieti di sosta in via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro De Bosis, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz, via Mario Toscano e via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis (che può diventare a senso unico), via del Campeggio, piazzale Sta- dio Olimpico, i lungotevere Cadorna e Fellini, viale Antonino di San Giuliano, via Colli della Farnesina, via dei Monti della Farnesina e su piazzale Maresciallo Giardino.

