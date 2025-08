Ex Lazio | Morrison è disperato: l'ultima clamorosa mossa per trovare squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ravel Morrison prova a rimettersi in gioco. Il centrocampista inglese, ex meteora della Lazio e promessa dell'Inghilterra, è alla ricerca di una nuova squadra che all'età di 32 anni gli dia una nuova occasione, dopo l'ultima esperienza al Precision. Per farsi trovare pronto a un'eventuale chiamata, come riporta derbyderbyderby.it, Morrison ha deciso di sfruttare il gruppo organizzato della Premier League, che gli darà la possibilità di usufruire delle proprie strutture e mettersi in mostra. Un'ultima mossa disperata nel tentativo di continuare a fare quello sport che ha sempre amato, ma al quale non ha dato quello che ci si aspettava.

