Lazio, ennesimo esordio in trasferta: una costante dell'era Lotito

RASSEGNA STAMPA - Per Maurizio Sarri sarà il quarto esordio in campionato alla guida della Lazio, il primo del nuovo ciclo. Ancora una volta, però, il debutto arriverà lontano dall’Olimpico. Una consuetudine, più che un’eccezione, non solo per l’allenatore toscano – che nei suoi tre precedenti inizi stagione sulla panchina biancoceleste ha giocato in casa soltanto una volta – ma anche per il club in generale.

Come ricorda il Corriere dello Sport, da quando Lotito è presidente, infatti, la Lazio ha cominciato la Serie A più spesso in trasferta che tra le mura amiche: 12 volte fuori casa contro 9 all’Olimpico. La prima fu proprio nel 2004, contro la Sampdoria, con gol decisivo di Di Canio su rigore. In totale, i biancocelesti hanno vinto 7 volte all’esordio lontano da Roma, pareggiato una e perso quattro.

Quando invece il campionato è cominciato all’Olimpico, il bilancio è più favorevole: 6 vittorie, 2 pareggi (tra cui uno 0-0 contro la SPAL, unico a reti bianche degli ultimi 21 anni) e una sola sconfitta, contro il Napoli di Ancelotti nel 2018-19. Insomma, che sia in casa o in trasferta, la Lazio è chiamata comunque a partire col piede giusto.