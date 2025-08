FORMELLO - Lazio, seduta mattutina terminata: nuovo allenamento nel pomeriggio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Allenamento terminato. Anche i difensori rientrano negli spogliatoi. L'appuntamento è nel pomeriggio, alle ore 18, con la seconda seduta della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:32 - Ecco tutti i difensori: assenti solo Gigot e Patric. Centrocampisti e attaccanti sono in palestra. Il reparto arretrato è diviso dai fratini per la parte tattica:

BIANCHI: Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini;

VERDI: Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares;

Ruggeri jolly.

AGGIORNAMENTO ORE 10:27 - Finisce qui il lavoro per centrocampisti e attaccanti al Fersini: ora tocca ai difensori che si affacciano sul campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:13 - Breve recupero per il gruppo e si riprende.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - Si passa agli esercizi sul fraseggio nello stretto. Squadra divisa in questo modo dai fratini:

ROSSI: Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni;

VERDI: Vecino, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 9:55 - Si parte con un'attivazione atletica con il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Inizia l'allenamento mattutino, il primo dei due di oggi. Sul campo del Fersini ci sono centrocampisti e attaccanti (oltre ai quattro portieri), eccetto Belahyane e Isaksen (che nei giorni scorsi si è allenato in palestra). I difensori invece lavorano in palestra.

FORMELLO - Ripresa con vista sull'Inghilterra. La Lazio si prepara alla penultima amichevole della sua stagione con il primo allenamento della stagione, dopo la seduta di ieri pomeriggio. Venerdì poi è in programma la partenza per Burnley, dove sabato ci sarà la sfida contro la squadra dell'ex Tchaouna. Da chiarire, su tutti, le condizioni di Gigot, fermo per dei problemi alla schiena. È out Patric, che ne avrà per almeno un mese per una lesione di medio grado al retto femorale sinistro. Isaksen, invece, è in attesa della negativizzazione dalla mononucleosi.

