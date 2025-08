Roma, a Mancini non passa più: "La finale di Europa League fa ancora male..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Indimenticabile, in negativo. La finale persa di Europa League dalla Roma è una "ferita che provoca dolore" (ancora), parola di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso è tornato a parlare della sconfitta contro il Siviglia ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Queste le sue parole in merito: "La finale di Europa League? Me la sogno spesso. E me la sogno male. Io non riguardo mai immagini di quella finale di Budapest, non ho mai rivisto quella partita e quando su Instagram scrollo i reel e mi ritrovo davanti agli occhi i video di quel rigore chiudo il telefono. Meritavamo quella coppa, quell’episodio ci ha condannati. Io poi sono stato un protagonista in negativo con l'autogol e con un rigore sbagliato. Budapest la porterò per sempre dentro".

