Lazio, due registi per un posto: Rovella è il titolare, ma Cataldi...

RASSEGNA STAMPA - Il posto in regia non è in discussione: Rovella è il titolare della Lazio, così come l'anno scorso e due anni fa. Ma servirà comunque un rendimento da top per scacciare le insidie di Cataldi. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, il centrocampista è tornato motivatissimo, 'centrato', pronto a rimettersi in gioco in biancoceleste.

Si è visto subito com'è rientrato (bene) a Formello, sia dal punto di vista tecnico che mentale. E Sarri l'ha apprezzato: non dimentica quanto ha fatto nell'anno del secondo posto in campionato, nella stagione 2022/23. In quell'occasione, Cataldi, dopo l'addio di Lucas Leiva, colse l'occasione scalzando Marcos Antonio.

La sua carriera, come scrive Il Corriere dello Sport, è questa: è fatta di sali e scendi, di grandi stagioni e di discese. E questa pare essere l'annata buona per il romano. Nelle amichevoli estive, comunque, Sarri ha alternato sia lui che Rovella (spesso titolare). L'ex Monza, dal canto suo, garantisce recupero palla, contrasto e copertura. Probabilmente si trova meglio con un altro mediano (come l'anno scorso con Baroni), ma da singolo regista ha già fatto bene pure in Nazionale. Adesso Sarri lo aiuterà a specializzarsi.

