Calciomercato Lazio | Ruggeri, niente rinnovo: è pronto a trasferirsi altrove

RASSEGNA STAMPA - Il trasferimento a titolo definitivo pare ormai essere cosa fatta. Fabio Ruggeri è pronto a lasciare la Lazio: secondo quanto riportato da Il Messaggero, si aspetta solo il via libera per completare il suo passaggio alla Carrarese. La società biancoceleste ha deciso che non gli rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2026. Il buon rendimento offerto l'anno scorso in Serie B alla Salernitana non ha convinto Lotito e Fabiani a offrirgli il prolungamento. Terminerà così, quindi, la lunga esperienza dell'ex capitano della Primavera, che era stato aggregato da Sarri per l'ultimo ritiro di Formello.

