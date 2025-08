Lazio, un giovane attaccante passa al Guidonia: tutti i dettagli

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Nuovo addio dalle giovanili biancocelesti. La Lazio perde Cristian Diori, attaccante classe 2009. È ufficiale, infatti, il suo trasferimento al Guidonia Montecelio, come si legge nel comunicato del club: "Arrivano i gol per l'Under 17 Serie C del Guidonia Montecelio 1937 Fc con l'attaccante Cristian Diori. Attaccante rapido e veloce, alla continua ricerca del miglioramento, Diori è abituato ad essere uno da copertina come in occasione del suo gol nel derby tra Lazio e Roma della categoria Under 14. Un tiro a giro dal vertice dell'area di rigore che ha fatto impazzire di gioia la sponda laziale, sua ex squadra. Classe 2009, Diori è pronto ad iniziare questa nuova avventura in rossoblù".

