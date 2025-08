WOMEN | Lazio, Małgorzata: "Ho parlato con Karczewska, sono qui per..."

Małgorzata Mesjasz è una nuova calciatrice della Lazio Women, a qualche giorno dal suo arrivo a Formello ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio raccontando cosa l'ha spinta a scegliere di vestire la maglia biancoceleste e gli obiettivi personali: "Ho scelto la Lazio perché avevo bisogno di fare una nuova esperienza sia nella mia vita sia nella mia carriera. Posso giocare come centrocampista e come difensore, ma il mio ruolo preferito è quello di difensore centrale".

"L’Europeo è stato il primo per me e la Polonia, sono stati giorni straordinari. Per la mia carriera è stato importante, mi ha permesso di essere una giocatrice migliore. Ho parlato con Karczewska, volevo sapere com’era qui e come si sentisse lei. In campo voglio dare tutto, sia in allenamento sia in partita, per aiutare la squadra".

