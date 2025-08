WOMEN | Durante: "L'Europeo mi ha fatto riscoprire il piacere di giocare. E con la Lazio..."

Francesca Durante, neo acquisto della Lazio Women, è arrivata a Formello per la prima volta. Il portiere biancoceleste, reduce da Euro 2025, ha svolto i primi allenamenti col gruppo e ha avuto modo di conoscere le compagne e il mister. Ai microfoni ufficiali del club ha potuto raccontare le sue prime impressioni: "Abbiamo parlato parecchio della Lazio con Goldoni, Piemonte e Oliviero. Essere qui con loro è speciale, oltre a essere grandi giocatrici sono parte della famiglia e aver condiviso con loro la Nazionale e poterci giocare insieme è un sogno. Sono contenta che il percorso continui qui. Con l’Italia abbiamo fatto un bel cammino, se credi, investi e dai fiducia alle persone i risultati arrivano e questo si è visto all’Europeo".

"Venivo da due annate molto difficili, mi hanno dimostrato fiducia in un momento in cui forse non ci credevo neanche io. L’Europeo mi ha fatto risentire il piacere di giocare e la luce negli occhi delle mie compagne mi ha fatto riaccendere e sono grata per questo. Nelle gare secche in semifinale di un Europeo sono i dettagli che ti fanno vincere o perdere, penso che quello che è stato percepito e che la gente ha apprezzato è che tutte noi abbiamo messo l’anima. La sconfitta brucia, speravamo di arrivare in finale ma la prestazione e l’anima è arrivata e questo è l’importante”.

"Lazio? Ho notato l’entusiasmo e la voglia di tutte di mettersi a servizio del mister e di imparare i suoi concetti, la massima disponibilità da parte di tutti. Questa sinergia è bella e si percepisce per chi come me è arrivato da poco, si sente subito a suo agio. Grassadonia? Non posso dare giudizi perché sono arrivata da poco, mi è sembrato un professionista e cura i dettagli. In questi giorni mi si è aperto un modo, ho tanto spunti per imparare".

