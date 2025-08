Lazio, i debutti di Sarri: tre volte su quattro ha iniziato in trasferta

RASSEGNA STAMPA - Per Maurizio Sarri sarà il quarto debutto in campionato alla guida della Lazio, il primo del nuovo corso. E come spesso gli è accaduto in biancoceleste, anche stavolta inizierà lontano dall’Olimpico. Solo una volta, infatti, ha esordito in casa: era il 2022-23, vittoria per 2-1 sul Bologna in una gara segnata dall’espulsione lampo di Maximiano.

Negli altri casi, l’avvio è stato in trasferta. Il primo, nel 2021-22, a Empoli: dopo lo shock iniziale con il gol di Bandinelli, la Lazio rimontò con Milinkovic, Lazzari e Immobile. Due anni dopo, a Lecce, fu invece un inizio amaro: Immobile illuse, ma Almqvist e Di Francesco ribaltarono tutto. Una sconfitta che anticipò le difficoltà di quella stagione, conclusasi con le dimissioni del tecnico a dieci giornate dalla fine.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.