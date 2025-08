Lazio, Sarri plasma Nuno Tavares: arrivano segnali positivi dal suo lavoro

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares c'è. Arrivano segnali positivi dal portoghese al suo primo anno con Sarri. Sta proseguendo bene il suo inserimento nei dettami tattici del tecnico, che prima del blocco del mercato stava pensando a un nuovo possibile terzino sinistro. Per il portoghese ora la situazione si è trasformata in una grande occasione per completarsi sul piano tattico, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Con Baroni aveva tanta libertà in fase offensiva, ma lasciava a desiderare in copertura. Con Mau il compito è diverso: la difesa agisce in sincronia, di reparto. Per questo Nuno Tavares deve diventare a tutti gli effetti più 'difensore', nel vero senso della parola. Servirà il giusto mix tra folate in avanti e ripiegamenti per la svolta.

L'ex Arsenal si è subito messo a disposizione, la sua crescita è stata evidente nelle amichevoli. Il percorso è ancora lungo, ma i segnali che arrivano sono assolutamente positivi. Come scrive lo stesso quotidiano, tra il tecnico e il calciatore è anche scattata una fiducia reciproca sul buon esito del lavoro. Tanto ottimismo.

